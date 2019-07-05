     Ziya Selçuk kimdir? Kaç yaşında Nereli? Milli Eğitim Bakanı kimdir?

Ziya Selçuk internet ortamında hem öğrenciler hem de vatandaşları tarafından çok takip edilen bir isim. Peki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tüm cevaplar haberimizde...

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yapan Selçuk, 1989'da Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

TED Üniversitesi'nin yanı sıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştiren Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.

2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, müfredat reformunu yürüttü. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken Türkiye'yi temsil etti.

iya Selçuk'un insan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri bulunuyor.

İngilizce bilen Selçuk, evli, üç çocuk sahibi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tek güvencem öğretmen arkadaşlarımız meslektaşlarımız. Bu iş yükselecekse bir bayrak yükselecekse tümüyle öğretmen arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk, görevini İsmet Yılmaz’dan devraldı. Selçuk, yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini dünyayla rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koymak gibi bir gayretin içinde olduğunu görüyorum şahsım adına. Böyle bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığını şahsıma tevdi eden cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, “Emek kutsaldır. Bir gün dahi bizim eğitim sistemimize emeği geçmiş olan meslektaşlarımızın hukuku bizim açımızdan değerlidir. Bu hukuk geniş kitleleri ilgilendiren bir hukuk. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen büyük Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi,15 Temmuz şehitlerimiz dahil, Türk bayrağımın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapan şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

ZİYA SELÇUK'UN ESERLERİ NELERDİR?

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000



ZİYA SELÇUK'UN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELERİ

Çocuk İstismarı ve İhmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.



Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46



Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, s.35



İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı II.



Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.



Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)



Psikolojik Yardım İlişkilerinde İnformel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.



Çocuk Korkularıyla İlgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara , 1995.



“Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme”. Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara , 1995.



10-16 Yaş Çocukların Merak Ettikleri Cinsel Konulara İlişkin Bir Araştırma. (Özet). Eğitim, Sayı 7, 90-96, 1994



“Zorunlu Öğretim Üzerine” Türk Yurdu. C.17. s.123.



“Örnek Bir Oriyantasyon Programı”. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 5, 443

KABİNEDE KİMLER VAR?

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan