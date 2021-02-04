Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması için sürecin başladığını bildirdi

Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması için öğretmenlerin aşılanmasına Şubat ayında başlama hazırlığı yaptıklarını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katılan Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk, "Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor." dedi.

KİMLİK BİLGİLERİ BAKANLIĞA ULAŞTIRILIYOR

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili şunları söyledi:

- Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor.