Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı: Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.'' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çanakkale'den öğrencilerin gönderdiği fotoğrafları paylaşan Selçuk, "Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de 'bağımsızlık' dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar, dün #Çanakkale’deki öğrencilerimizden geldi.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2021
“Karanfilleri şehitlerimizin ebedî istirahatgâhına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık." notuyla ulaştırdılar. Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım.
Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle... pic.twitter.com/XX7ROgnY6A