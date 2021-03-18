Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı: Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''O yıl okullarımızın mevcudu Çanakkale’de “bağımsızlık” dersindeydi. Bize bıraktıkları ödevi hakkıyla yapabilmek gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum.'' dedi.

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