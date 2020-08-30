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Ziya Selçuk'tan öğretmen maaşları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir basın toplantısında, eğitimde asıl yükün öğretmen maaşları olduğunu, bu yük nedeniyle yatırıma fırsat kalmadığını dile getirdi.

Ziya Selçuk'tan öğretmen maaşları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün katıldığı bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Öğretmen maaşlarının eğitimde yatırım için bir engel teşkil ettiğini belirten Selçuk, "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşı ile ilgilidir. Öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine özellikle Twitter üzerinden Ziya Selçuk adına etiket açan sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’de öğretmen maaşlarının OECD ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Ziya Selçuk'tan öğretmen maaşları açıklaması

OECD VERİLERİ

Ülkeler arasındaki ürün ve hizmet fiyat farklılıklarını da dikkate alan satın alma gücü bazında hesaplanan verilere göre, 2018 yılında Türkiye’de 15 yıllık tecrübeye sahip bir ilkokul öğretmeninin yıllık brüt maaşı 28 bin 545 dolar seviyesindeydi. Kadrolu öğretmenlerin maaşları baz alınarak hesaplanan bu rakamla Türkiye, 33 ülke arasında 27. sırada yer aldı. Listede Litvanya, 21 bin 84 dolarla son sırada,  Lüksemburg ise 108 bin 624 dolarla ilk sırada bulunuyor.

Ziya Selçuk'tan öğretmen maaşları açıklaması

"MAAŞ DEVAM EDERSE MASRAFLARIMIZDA AZALMA OLMAZ"

Basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin yeterszizliğine değinen Bakan Selçuk, "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımızda büyük bir azalma olmaz." şeklinde konuştu.

Berna Akkaya
Editör


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