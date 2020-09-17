Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A haber canlı yayınında 2021 yılı müfredatı hakkında açıklamalarda bulundu.

YKS 2021 KONULARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Selçuk, 2021 YKS konuları üzerine sorulan soruyu ''YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız'' şeklinde yanıtladı. Açıklamanın ardından gözler aralık ayına çevrildi.

YKS 2021 MÜFREDAT KONULARI NE OLACAK?

Selçuk, 8 ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bu yıl 8 ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını açıkladı.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.