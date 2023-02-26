Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Ziya Şengül'den acı haber geldi. Şengül'ün 79 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada,"Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ziya Şengül'ün biyografisi haberimizde...

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ZİYA ŞENGÜL KİMDİR? NERELİ? ZİYA ŞENGÜL BİYOGRAFİSİ

Ziya Şengül, 1 Ocak 1944 (79 yaşında), İstanbul'da dünyaya geldi.1.78 m boyunda olan Şengül, futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965).

Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve millî takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

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1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16).

Şengül, 1979-1980 ve 1986 senesinde Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulundu.

2001 ile 2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılı Eylül ayından itibaren tvem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yapmıştır.

ZİYA ŞENGÜL KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ziya Şengül, 79 yaşında KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ZİYA ŞENGÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ziya Şengül, Ankara PTT, Fenerbahçe ve Milli Takım formaları giydi.