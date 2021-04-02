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Ziynet Sali hayatını değiştiren anı anlattı

Youtube programına konuk olan şarkıcı Ziynet Sali hayatının dönüm noktasını anlattı. "O şirkete sekreter olarak girmem hayatımı değiştirdi." diyen Sali kendi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Ziynet Sali hayatını değiştiren anı anlattı 1110

45 yaşındaki Ziynet Sali, Armağan çağlayan'ın Youtube'da yayınladığı programına konuk oldu.

 