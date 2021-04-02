Ziynet Sali hayatını değiştiren anı anlattı Youtube programına konuk olan şarkıcı Ziynet Sali hayatının dönüm noktasını anlattı. "O şirkete sekreter olarak girmem hayatımı değiştirdi." diyen Sali kendi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

1 10 45 yaşındaki Ziynet Sali, Armağan çağlayan'ın Youtube'da yayınladığı programına konuk oldu.