Zonguldak Ereğli'de bir kişi işlediği cinayette küfür indirimi aldı!

Zonguldak'ta Ereğli ilçesi Ören Yeni Mahallesi'nde 4 Şubat 2018 yılında Metin Şahin dağ evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz ise ormanda baygın olarak bulundu. Cinayeti işleyenin komşusu olduğu iddialarında bulunan Korkmaz, ifadelerinin çelişkili olması nedeniyle tutuklandı. Cezaevinden savcılığa mektup yazan Korkmaz, Metin Şahin'in satın aldığı arazi için yardımcı olduğunu ve komisyon istemesi üzerine öldürdüğünü iddia etti. Korkmaz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası yargısıyla dava açıldı.

YARGITAY KARARI BOZARAK 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULADI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Nisan 2019 yılındaki karar duruşmasında Cafer Korkmaz'a 25 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay'a taşınan davada, ifadesinde kendisine küfür ettiği için Şahin'i öldürdüğünü söyleyen Korkmaz'a haksız tahrik indirimi uygulandı. Yargıtay en alt sınırdan ceza verilmesini talep ederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

HAPİS CEZASI DÜŞTÜ!

Yargıtay'ın kararı bozması üzerine Korkmaz yeniden hakim karşısına çıktı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Korkmaz ve Metin Şahin'in yakınları ile taraf avukatları katılım gösterdi. Yargıtay kararına uyan mahkeme, Korkmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan verilen hapis cezası ise onandı.