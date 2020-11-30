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Zonguldak Kömürspor 4 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor 4 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Hacettepe Spor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Zonguldak Kömürspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Zonguldak Kömürspor - Hacettepe Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Önsal(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 22. Ali Fırat Okur, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 7. Emre Kara, 67. Berkan Akdeniz, 20. Aykut Emre Yakut, 41. Oktay Pop, 9. Ahmet Hakan Demirli, 74. İhsan Furkan Deniz, 57. Sinan Uzun

Yedekler
87. Sinan Ören, 28. Hüseyin Yılmaz, 99. Tezcan Gökmen, 6. Yilmaz Daler, 17. Batuhan Yılmaz, 23. Yunus Adlı, 34. Muhammed Yasir Karabay, 26. Yiğit Karaman, 5. Neşet Can Bellikli, 21. Sezer Taşkolu

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
Emre Kara,21.dk (f), Aykut Emre Yakut,41.dk (f), Batuhan Yılmaz,44.dk (f), Aykut Emre Yakut,87.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 63.dk, Sarı Kart Ali Fırat Okur 60.dk, Sarı Kart Berkan Akdeniz 54.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 26.dk

Oyundan Çıkanlar
Sinan Uzun 90.dk, Oktay Pop 90.dk, İhsan Furkan Deniz 31.dk, Ahmet Hakan Demirli 80.dk

Oyuna Girenler
Tezcan Gökmen 90.dk, Yilmaz Daler 90.dk, Batuhan Yılmaz 31.dk, Neşet Can Bellikli 80.dk

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 8. Volkan Kılıç, 23. Kaan Yüksel, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 5. Doğan Bilgin, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 80. Umutcan Akdeniz

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
Mehmetcan Yıldırım,27.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Kılıç 35.dk, Sarı Kart Kaan Yüksel 23.dk, Sarı Kart Muhammet Selim Okur 48.dk, Sarı Kart Ali Eren Karadağ 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Yağız Suat Bolat 82.dk, Volkan Kılıç 46.dk, Mehmetcan Yıldırım 73.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Arda Tuzcu 82.dk, Muhammed Ali Barutcu 46.dk, Umutcan Akdeniz 73.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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