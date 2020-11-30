Zonguldak Kömürspor 4 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Zonguldak Kömürspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Hacettepe Spor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Zonguldak Kömürspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Zonguldak Kömürspor - Hacettepe Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Devrek İlçe Stadı - Zonguldak
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Önsal(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 22. Ali Fırat Okur, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 7. Emre Kara, 67. Berkan Akdeniz, 20. Aykut Emre Yakut, 41. Oktay Pop, 9. Ahmet Hakan Demirli, 74. İhsan Furkan Deniz, 57. Sinan Uzun
Yedekler
87. Sinan Ören, 28. Hüseyin Yılmaz, 99. Tezcan Gökmen, 6. Yilmaz Daler, 17. Batuhan Yılmaz, 23. Yunus Adlı, 34. Muhammed Yasir Karabay, 26. Yiğit Karaman, 5. Neşet Can Bellikli, 21. Sezer Taşkolu
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
Emre Kara,21.dk (f), Aykut Emre Yakut,41.dk (f), Batuhan Yılmaz,44.dk (f), Aykut Emre Yakut,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 63.dk, Sarı Kart Ali Fırat Okur 60.dk, Sarı Kart Berkan Akdeniz 54.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Sinan Uzun 90.dk, Oktay Pop 90.dk, İhsan Furkan Deniz 31.dk, Ahmet Hakan Demirli 80.dk
Oyuna Girenler
Tezcan Gökmen 90.dk, Yilmaz Daler 90.dk, Batuhan Yılmaz 31.dk, Neşet Can Bellikli 80.dk
Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 8. Volkan Kılıç, 23. Kaan Yüksel, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 5. Doğan Bilgin, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 80. Umutcan Akdeniz
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
Mehmetcan Yıldırım,27.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Volkan Kılıç 35.dk, Sarı Kart Kaan Yüksel 23.dk, Sarı Kart Muhammet Selim Okur 48.dk, Sarı Kart Ali Eren Karadağ 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Yağız Suat Bolat 82.dk, Volkan Kılıç 46.dk, Mehmetcan Yıldırım 73.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Arda Tuzcu 82.dk, Muhammed Ali Barutcu 46.dk, Umutcan Akdeniz 73.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon