Zonguldak Kömürspor 4 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Zonguldak Kömürspor sahasında Hacettepe Spor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Devrek İlçe Stadı - Zonguldak stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Zonguldak Kömürspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?

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