Misli.com 2. Lig'de 2. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla sürecek. Haftanın önemli maçlarından birisi olan Zonguldak Kömürspor ve Niğde Anadolu hakkında tüm bilgileri haberimizde verdik. Geçtiğimiz hafta, iki takımda oynadıkları maçtan beraberlikle ayrıldılar. 1'er puanı bulunan Zonguldak Kömürspor ve Niğde Anadolu, bu maçtan galibiyet istiyor. Peki, Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK - NİĞDE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Ligi'nde 2. haftada Zonguldak Kömürspor ve Niğde Anadolu karşı karşıya geliyor. Devrek İlçe Stadında oynanacak mücadele, saat 15.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Burak Olcar yönetecek. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını ise Vedat Hoşnam ve Azad İlhan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu maçı da bugün saat 15.30'da Misli.com IOS ve Android uygulamalarından izleyicilerle buluşacak.

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