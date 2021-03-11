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Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Zonguldak nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Zonguldak nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Zonguldak ilinin nüfusunun 591 bin 204 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Zonguldak yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Zonguldak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Zonguldak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Zonguldak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Zonguldak nüfusu geçen yıla göre 4 bin 849 kişi azalarak 591 bin 204 kişi oldu ( 2019 yılında Zonguldak nüfusu 596 bin 53 kişiydi ) . İstanbul ilinde 293 bin 68 erkek, 298 bin 136 kadın yaşamaktadır.

Zonguldak Alan kodu nedir?

Zonguldak ilinin telefon alan kodu 0 372 şeklinde başlamaktadır.

Zonguldak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Zonguldak ilinin yüz ölçümü 3342 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 76 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Zonguldak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Zonguldak ilinin plaka kodu 67 olarak belirlenmiştir

Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?

Zonguldak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Zonguldak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 591204

Zonguldak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 293068          

Zonguldak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 298136          

Zonguldak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 36

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28 olduğu görülmektedir.

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,5 olduğu görülmektedir.

Zonguldak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1036 kişi boşanmıştır.

Zonguldak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5442

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 367758              

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 180950

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 186808  

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 223446

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 112118    

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 111328    

Zonguldak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 179 kişidir.

Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?

Zonguldak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 295832  Kadın : 300221  Toplam : 596053  Nüfus yoğunluğu : 180 kişidir.  

Zonguldak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 181424  Kadın : 187688  Toplam : 369112  

Zonguldak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114408  Kadın : 112533  Toplam : 226941  

Zonguldak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 297303  Kadın : 302395  Toplam : 599698  Nüfus yoğunluğu : 182 kişidir.  

Zonguldak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 179369  Kadın : 186300  Toplam : 599698  

Zonguldak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 117934  Kadın : 116095  Toplam : 234029  

Zonguldak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294494  Kadın : 302398  Toplam : 596892  Nüfus yoğunluğu : 181 kişidir.  

Zonguldak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 182186  Kadın : 188885  Toplam : 371071  

Zonguldak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 112308  Kadın : 113513  Toplam : 234029  

Zonguldak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 295033  Kadın : 302491  Toplam : 597524  Nüfus yoğunluğu : 181 kişidir.  

Zonguldak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 180880  Kadın : 186748  Toplam : 367628  

Zonguldak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114153  Kadın : 115743  Toplam : 229896  

Zonguldak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294679  Kadın : 301228  Toplam : 595907  Nüfus yoğunluğu : 180 kişidir.  

Zonguldak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 179851  Kadın : 183856  Toplam : 363707  

Zonguldak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114828  Kadın : 117372  Toplam : 232200  

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