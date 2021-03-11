Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Zonguldak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Zonguldak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Zonguldak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Zonguldak nüfusu geçen yıla göre 4 bin 849 kişi azalarak 591 bin 204 kişi oldu ( 2019 yılında Zonguldak nüfusu 596 bin 53 kişiydi ) . İstanbul ilinde 293 bin 68 erkek, 298 bin 136 kadın yaşamaktadır.

Zonguldak Alan kodu nedir?

Zonguldak ilinin telefon alan kodu 0 372 şeklinde başlamaktadır.

Zonguldak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Zonguldak ilinin yüz ölçümü 3342 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 76 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Zonguldak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Zonguldak ilinin plaka kodu 67 olarak belirlenmiştir

Zonguldak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Zonguldak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 591204

Zonguldak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 293068

Zonguldak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 298136

Zonguldak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 36

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28 olduğu görülmektedir.

Zonguldak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,5 olduğu görülmektedir.

Zonguldak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1036 kişi boşanmıştır.

Zonguldak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 5442

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 367758

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 180950

Zonguldak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 186808

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 223446

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 112118

Zonguldak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 111328

Zonguldak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 179 kişidir.

Zonguldak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 295832 Kadın : 300221 Toplam : 596053 Nüfus yoğunluğu : 180 kişidir.

Zonguldak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 181424 Kadın : 187688 Toplam : 369112

Zonguldak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114408 Kadın : 112533 Toplam : 226941

Zonguldak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 297303 Kadın : 302395 Toplam : 599698 Nüfus yoğunluğu : 182 kişidir.

Zonguldak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 179369 Kadın : 186300 Toplam : 599698

Zonguldak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 117934 Kadın : 116095 Toplam : 234029

Zonguldak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294494 Kadın : 302398 Toplam : 596892 Nüfus yoğunluğu : 181 kişidir.

Zonguldak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 182186 Kadın : 188885 Toplam : 371071

Zonguldak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 112308 Kadın : 113513 Toplam : 234029

Zonguldak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 295033 Kadın : 302491 Toplam : 597524 Nüfus yoğunluğu : 181 kişidir.

Zonguldak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 180880 Kadın : 186748 Toplam : 367628

Zonguldak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114153 Kadın : 115743 Toplam : 229896

Zonguldak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 294679 Kadın : 301228 Toplam : 595907 Nüfus yoğunluğu : 180 kişidir.

Zonguldak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 179851 Kadın : 183856 Toplam : 363707

Zonguldak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 114828 Kadın : 117372 Toplam : 232200