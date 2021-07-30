Zonguldak Tabip Odası Başkanı: Yeni dalgadan en çok aşısızlar etkilenecek

Prof. Dr. Eksal Kargı, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayılarının Zonguldak'ta da yükselme eğiliminde olduğunu ifade etti. Günlük vaka sayılarının tam kapanma verilerine ulaştığını belirten Kargı, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu söyledi.

''TAM KAPANMA VERİLERİNE GERİ DÖNDÜK''

Prof. Dr. Kargı, kentte koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek, "Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle birlikte virüsün bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak virüs tekrar 'ben buradayım' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük.'' dedi.