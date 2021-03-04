Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz
4 ayrı risk grubu içerisinde (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) kırmızı kategoride olan Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz çay ocakları ve lokantalarda denetim yaparak "Buradan herkesi uyarıyoruz. 30’un altına inmiştik, yeniden 60’lı rakamlardayız. Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz” dedi.