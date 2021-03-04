Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz 4 ayrı risk grubu içerisinde (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) kırmızı kategoride olan Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz çay ocakları ve lokantalarda denetim yaparak "Buradan herkesi uyarıyoruz. 30’un altına inmiştik, yeniden 60’lı rakamlardayız. Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyiz” dedi.

1 6 Zonguldak, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında kırmızı yani yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Kentte mutasyonlu koronavirüs vakalarında artış olması nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çay ocakları ve lokantalar da denetim yaparak esnafa uyarılarda bulundu. İşin sıkı tutulması gerektiğini ve asla hafife alınmaması gerektiğini belirten Vali Tutulmaz, risk grupları arasında hedeflerinin mavi olduğunu söyledi.