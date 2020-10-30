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Zonguldak'da Kimya Lisesi öğrencileri temizlik malzemesi üretiyor

Zonguldak Çayağzı Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sıvı sabun, köpük sabuk ve çamaşır suyu ihtiyacı için ürün hazırlığı telaşına girdi.

Zonguldak'da Kimya Lisesi öğrencileri temizlik malzemesi üretiyor

DÜZCE (İHA) – Zonguldak Çayağzı Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sıvı sabun, köpük sabuk ve çamaşır suyu ihtiyacı için ürün hazırlığı telaşına girdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumlarının hazırladığı ürünleri alarak hem Düzce'de ki okullara destek veriyor hem de eğitim kurumlarına destek veriyor. Bu kapsamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Çayağzı Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bazı ürünlerin siparişini verdi.

Kimya teknolojisi alanı öğrencileri ve öğretmenleri yoğun bir şekilde çalışarak Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün siparişlerini hazırlamaya başladı. Öğrenciler sıvı sabun, köpük sabun ve çamaşır suyu ihtiyaçlarını hazırlayarak Düzce'ye gönderme telaşına girdi.

Zonguldak'da Kimya Lisesi öğrencileri temizlik malzemesi üretiyor

Zonguldak'da Kimya Lisesi öğrencileri temizlik malzemesi üretiyor



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