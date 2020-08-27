Zonguldak deyince birçoğumuzun aklına ilk olarak taş kömürü geliyor. Fakat haberimizi okuduktan sonra bu Karadeniz şehri konusunda çok daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. Zonguldak'ın neyi meşhur? Zonguldak'ta ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? sorularının cevabı ve çok daha fazlası detaylarda...

ZONGULDAK'IN NEYİ MEŞHUR? ZONGULDAK'TA NE YENİR?

MALAY

Bulamaç haline getirilen mısır unu karışımının üzerine isteğe göre toz şeker, dövülmüş ceviz içi gibi tatlar eklenerek tatlı malay ya da tereyağı, kaymak, soğan ve kaz ciğeri gibi tuzlu lezzetler eklenerek tuzlu malay yapılabiliyor. Tuzlu olanı yanında yoğurtla servis ediliyor ve her iki çeşidinin de tadı damakta kalıyor.

CİZLEME

Akıtma, krep ya da pankek olarak da bilinen bu lezzete Zonguldak'ta cizleme deniliyor. Hamurunda maya ve biraz şeker kullanılan cizleme bir de sacda yapılırsa tadına doyum olmuyor.

PUMPUM ÇORBASI

Bartın civarında da rastlayabileceğiniz bu çorba ana yemeği aratmıyor. Mısır unuyla yapılan pumpumun içine sucuk, pastırma, kıyma gibi gıdalar da konuluyor.

PIRASALI MANCAR

Pırasa, barbunya ve bulgur gibi malzemelerden yapılan mancar, doyuruculuğu ile meşhur. Eğer etrafınızda doymak bilmeyen birileri varsa tutun kolundan götürün mancar tabağına.

KABAKLI BÖREK

Börek dediysek tam da börek değil. Yani tatlı börek. Ceviz, toz şeker ve bal kabağıyla hazırlanan bu böreğin üzerine gezdirilen şerbet ve serpilen pudra şekeri ile baklavayı aratmayan bir tatlı.

ZONGULDAK'TA GEZİLECEK YERLER

GÖKGÖL MAĞARASI

Astım hastaları için şifalı olduğu söylenen bu mağara Zonguldak'ın en ilgi çekici yerlerinden biri olarak biliniyor. Damla taşları, sarkıtları ve dikit sütunlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu mağaraya gittiğinizde ne kadar böylesine ilgi çekici olduğunu anlayacaksınız.

ÇİTDERE TABİAT KORUMA ALANI

Adından da anlaşılıyor burada yeşilin her tonunun mavinin büyüsüne kapıldığı. Tamamen doğayla iç içe bir ortam arıyorsanız buyurun.

FİLYOS KALESİ

Orta ÇAğ dönemlerine kadar uzandığı düşünülen bu kale, tarihle doğayı iç içe geçirip ziyaretçilerine sunuyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet gören kale, hayli büyük taşlarla inşa edilmiş.

ÇAYIR KÖYÜ SU MAĞARASI

Çaycuma ilçesinde bulunan bu mağara 1300 metre uzunluğunda ve içinde bulunan nehir sayesinde botla gezmek mümkün. Ayrıca mağara girişinde bulunan alabalıkların lezzeti dışında şifa kaynağı olduğu söyleniyor.

KOZLU ILIKSU KAPLICASI

Şifa olarak nitelendirilen bu kaplıcanın acı ve ılık suyunun birçok mide ve bağırsak rahatsızlığını giderdiği söyleniyor halk arasında.