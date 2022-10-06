Zonguldak'ta bir garip vaka! 50 yıl boyunca burnunda mermiyle yaşadı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran 63 yaşındaki Kazım Koca'nın 50 yıldır burnunda bulunan mermi yapılan operasyon ile çıkarıldı.

Rukiye Karapunar
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Zonguldak'ta bir garip vaka! 50 yıl boyunca burnunda mermiyle yaşadı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yaşındayken nereden geldiği belli olmayan kör kurşun burnuna saplanan Kazım Koca, 50 yıl boyunca burnundaki mermiyle yaşadı. Burun ve çene kemiğinin birleştiği yere saplanan kurşun için önce birkaç hastaneye başvuran Koca, ameliyatın riskli olduğu kanısına varınca kurşunla birlikte yaşadı.

Zonguldak'ta bir garip vaka! 50 yıl boyunca burnunda mermiye yaşadı!

ZARARI OLMAZ DİYE MERMİYLE YAŞAMAYA DEVAM ETTİ

Yıllar boyunca zararı olmaz düşüncesiyle ameliyat olmaktan çekinen Koca, son olarak ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Burada Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doz. Dr. Deniz Baklacı ve ekibinin tetkik ve tedavilerini yaptığı Koca, 2 saat süren operasyonun ardından solunum yolunu da kapatan mermiden kurtuldu. Sağlığına kavuşan Koca, "Bakkala girmiştim. Bakkaldan çıkarken kurşun burnuma saplandı. O arada burnum yandı. Üç dört kez döndüm, sonra bayılmışım. Bu olay olunca 13 yaşındaydım. Bir zararı yok diye aldırmadım. Nefes almakta zorlanıyordum. Tıkanmaya başlamıştım. Olay Çaycuma ilçesi Akçahatipler köyünde olmuştu. İstanbul'da özel bir doktora gittim. Bana "Aldırmasan daha iyi, riskli. Beyin damarları, göz damarları var" dedi. O zaman vazgeçtik. O sebepten köye geldim. Sonra köye döndüm. Üniversite hastanesine geldik. Sağ olsunlar ameliyatla aldılar, şimdi iyiyim" dedi.

Zonguldak'ta bir garip vaka! 50 yıl boyunca burnunda mermiye yaşadı!

"ÇOK NADİR GÖRÜLEBİLECEK BİR TABLO"

Doç. Dr. Deniz Baklacı ise hastanın kendilerine geldiğinde merminin koruyucu bir tabaka ile kaplanarak kitle halini aldığını gördüklerini söyleyerek, "Hastanın şansı şu ki kurşun vücut tarafından bir koruyucu dokuyla kaplanmış ve bir kitle halini almış. Bu büyük ihtimalle de hastada yan etki yapmamasının nedeni bu, yabancı cisim tarafından korunaklı bir hale gelmiş olmasıydı. Ameliyat 2 saat kadar sürdü. Kurşunu ve etrafındaki o koruyucu yumuşak doku tabakasını herhangi bir yüz kesiği olmadan endoskopik olarak çıkardık. Mermi tam olarak yüz kemiğinde yerleşmişti. Burunda yabancı cisim sık karşılaştığımız bir durum ama genellikle çocuk popülasyonlarında oluyor. Bunları erken yakalarsak hemen çıkarıyoruz, geç yakalarsak bunlar yine bir yabancı cisim haline geliyor. Geçmeyen burun akıntıları, kötü koku, koku alma bozukluğu gibi şikayetlerle hastalar bize geliyor ama bu hastada görülen çok nadir görülebilecek bir tabloydu" dedi.

Zonguldak'ta bir garip vaka! 50 yıl boyunca burnunda mermiye yaşadı!

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