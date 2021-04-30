2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111175Yoğun talep gördü! "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyorDenizli'de sürücüler tam kapanmada havadan denetlendiTÜGİAD’dan Kırgızistan ziyareti: İki ülke arası iş birliği vurgusuTokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandıSivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi2021 İzmir Demokrasi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111110081Balıkesirliler tam kapanmaya uydu, sahiller boş kaldıMilletvekili Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı "1 Mayıs alın teri ve emeğin günü"İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zonguldak'ta bir sürücü, belge soran polisin üzerine yürüdü

Zonguldak'ta bir sürücü, belge soran polisin üzerine yürüdü

Zonguldak'ta koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama noktasına takılan bir araç sürücüsü izin belgesi isteyen polisin üzerine yürüdü.

Zonguldak'ta bir sürücü, belge soran polisin üzerine yürüdü

Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında uygulama noktasına takılan bir araç sürücüsü ekiplerin izin belgesi talebi sonrası polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Kısa sürede gerilen olayda ekiplerin araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Zonguldak kent merkezinde polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde yapılan uygulama noktasına Gaziantep plakalı bir araç takıldı. Ekiplerin izin belgesi sorduğu araç sürücüsü belgesini çıkarmak istemeyince sinirler biranda gerildi. Uzun süren tartışma sonrasında polis ekiplerinin araya girmesiyle araç şoförü belgesini gösterdi. Ardından olayın tatlıya bağlanmasıyla araç uygulama noktasından ayrıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Zonguldak'ta bir sürücü, belge soran polisin üzerine yürüdü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT