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Zonguldak'ta büyük skandal: BioNTech aşılarının bazıları koruyucu etkisi azaltacak şekilde uygulanmış

Zonguldak Valiliği, BioNTech aşılarının koruyucu etkisinin azaltılacak şekilde uygulandığının tespit edilmesi üzerine aşıların tekrar edileceğini bildirdi.

Zonguldak'ta büyük skandal: BioNTech aşılarının bazıları koruyucu etkisi azaltacak şekilde uygulanmış

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşlarında  “2. Dozda Büyük Hata” vb. başlıkla yer alan haberlerle ilgili olarak açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edilerek," İlimiz Atatürk Devlet Hastanesinde 17.07.2021 tarihinde uygulanan Covid19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı hastane yönetimince” tespit edildiğinden konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmiş ve izlenmesi gereken yol hakkında görüş sorulmuştur." denildi. 

Zonguldak'ta büyük skandal: BioNTech aşılarının bazıları koruyucu etkisi azaltacak şekilde uygulanmış

AŞILAR TEKRAR EDİLECEK

Açıklamanın devamında, ilgili kurumun verdiği cevaba yer verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Alınan cevabi yazıda: Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir.

Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zonguldak'ta büyük skandal: BioNTech aşılarının bazıları koruyucu etkisi azaltacak şekilde uygulanmış Zonguldak'ta büyük skandal: BioNTech aşılarının bazıları koruyucu etkisi azaltacak şekilde uygulanmış

Tayfun Altuntaş
Editör
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