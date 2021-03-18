Zonguldak'ta cenazeye yardım etti çocuğu kaçırıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 7 ay önce nikahsız yaşadığı Ö.Y., 1 yaşındaki çocuğunu babası Erkan Şentürk'e bırakıp gitti.

Geçtiğimiz günlerde Ö.Y.'nin babasının vefat etmesi üzerine Erkan Şentürk defin işlemleri için yardımına koştu.

Şentürk, Ö.Y.’nin babasının cenaze defin işlemlerini yaparken çocuğunu da annesi görsün diye dayısına emanet etti.

OĞLUNA ULAŞAMIYOR

Cenaze işlemleri bittiğinde emanet ettiği oğlunu almak için dayısı ve çocuğun annesine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuğun kaçırıldığını fark eden baba Şentürk, duruma tepki gösterdi.

YARDIM İSTEDİ

Erkan Şentürk mahkeme kararıyla velayeti kendisine verilen oğlunun bulunması için yardım istedi. Şentürk yaşadığı olayı sosyal medya hesabında anlatarak, çocuğunun dayısı tarafından kaçırıldığını dile getirdi. Baba Şentürk, “Geçen hafta beni arayarak babasının öldüğünü, yardım etmemi istedi. Gidip yıkayıp kefenleyip defnettim. ‘Ne olursa olsun annedir’ deyip çocuğunu görsün diye bıraktık. Ö.Y. denen bir abisi var ona teslim ettik. Abisinin yardımı ile alıp kaçmıştır, hiçbir haber yoktur. Yurt dışına kaçırmak istiyorlar.” dedi.