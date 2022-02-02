Zonguldak'ta kadın cinayeti! Eve alkollü gelince tartıştığı eşini başına çekiçle vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde bulunan bir 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan 58 yaşındaki Şahizer A. eve alkollü gelen eşi A.A. (58) ile tartışma yaşadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra Şahizer A, eşinin aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Bunun üzerine yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce A.A, çekiçle başına vurarak eşi Şahizer A,'yı öldürdü.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis zanlıyı suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.