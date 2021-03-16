Aksaray Eskil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eskil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?16 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Gaziantep Araban Nüfusu 2020 - 2021 |  Araban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Aksaray Güzelyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Güzelyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eskişehir Tepebaşı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tepebaşı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eskişehir Sivrihisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sivrihisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eskişehir Seyitgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Seyitgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eskişehir Sarıcakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıcakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Aksaray Ağaçören Nüfusu 2020 - 2021 |  Ağaçören İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Eskişehir Odunpazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Odunpazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Zonguldak'ta öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Zonguldak'ta öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 farklı okuldaki öğrencilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerinde belirlenen okul ve sınıflar karantinaya alındı.

Zonguldak'ta öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Yüz yüze eğitim vaka artışlarını da beraberinde getirmeye devam ediyor.

OKUL TAMAMEN KAPATILDI

Son olarak Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun öğrenilmesinin ardından okul karantinaya alınarak, yüz yüze eğitime ara verildi. 

İKİ SINIF KARANTİNADA!

Yine  ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencide koronavirüs tespit edildi. Çocukların bulunduğu iki sınıf karantinaya alındı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT