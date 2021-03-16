Zonguldak'ta öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Yüz yüze eğitim vaka artışlarını da beraberinde getirmeye devam ediyor.

OKUL TAMAMEN KAPATILDI

Son olarak Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun öğrenilmesinin ardından okul karantinaya alınarak, yüz yüze eğitime ara verildi.

İKİ SINIF KARANTİNADA!

Yine ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencide koronavirüs tespit edildi. Çocukların bulunduğu iki sınıf karantinaya alındı.