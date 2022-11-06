Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.

4 İŞÇİ YARALANDI

Meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ali Gezer, İlyas Kabuk ve Ramazan Kamilçelebi yaralandı. İşçiler mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi ile ocaktan çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden durumu ağır olan İlyas Kabuk ve Ali Gezer hastanedeki müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek olayın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önüne gelerek son durumları hakkında bilgi aldı.

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