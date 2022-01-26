Zor günler geçiren Bursaspor'da yönetimden istifa çağrılarına yanıt!

TFF 1. Lig'de son sıralarda yer alan ve maddi açıdan da sıkıntılı günler geçiren Bursaspor taraftarı yönetime yoğun tepki var. Maddi yönden ayağa kalmaya çabalayan yönetim ise kulübe sıcak para girişi sağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda genç futbolcuları düşük meblağlara elinden çıkarmak zorunda kalan yönetim taraftarların istifa çağrısına maruz kaldı.

"İSTİFA ETMEK ÇÖZÜMSE MEKTUBU BEN YAZARIM"

Bu çağrılarla ilgili açıklamada bulunan Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım." dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Kulübün Süper Lig'e çıkması hedefiyle 5 Haziran’da göreve geldiklerini anlatan Adanur, "Bursaspor'un uzun dönemdir burada kalması hiçbirimiz tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Biz de iyi niyetlerle Bursaspor kötü bir duruma düşmesin, yaşasın ayakta kalsın diye göreve geldik. Sonuçta Bursaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz ama belli bir düzeyde ve güçte olması lazım. Biz de bir fayda sağlayabilir miyiz diye yola çıktık." dedi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADIM DİYEMEM"

Sportif başarısızlık olduğunu inkar etmeyen Adanur, "Bu konuda ben hiçbir şey yapmadım diyemem. Sonuçtan kulübün ikinci başkanıyım yani sorumlusuyum. İnsanlar bana güvenerek oy verdi. Seçimlerden önce vaat ettiğimiz bir para vardı yönetim olarak. '40 milyon lira sezon sonuna kadar Bursaspor’a vermeyi taahhüt ediyoruz' demiştik. Verdiğimiz sözü 2,5 ay içinde gerçekleştirdik. Yetmedi bugüne kadar sadece yönetim olarak 74 milyon lira kulübe katkı sağladık. Gelirler olduğu zaman 23 milyon 400 bin lirasını geri almışız. Şu an içeride 50 milyon lira yönetim katkısı var." ifadelerini kullandı.

"BEN KAVGA İSTEMİYORUM"

Başarısızlığın sahiplenmekten çekinmeyen Adanur, "Bu noktada yönetici arkadaşlarımız, camiadan büyüklerimiz ve danıştığımız insanların hepsi iyi niyetlerle bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de iyi niyetle bir şey yapmaya çalıştık. Bursaspor’un zarar görmemesi adına elimizden gelen maddi ve manevi gücümüz neye yettiyse bütün emekleri sarf ettik. Ortada herkesin kabul ettiği ve sorumluluğundan kaçmadığı bir sportif başarısızlık var. Bunun sonunda da camiadan talepler, istekler var. En büyük istek, istifa ve kongre kararının alınması. Böyle bir istek var talep varsa bizim tarafımızdan her zaman kabul edilebilir bir şeydir. Camianın içinde kutuplaştırma çıkaran başkan olmak istemiyorum. Açıkçası ben kavga istemiyorum. Kavganın, kaosun Bursaspor'a faydalı olmadığını biliyorum. İyi niyetle, aklımızın ve gücümüzün yettiğince bir yola çıktık. Bu yolda başarısız olduysak diretmenin, ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Şehrimize ve şehrin bir numaralı markası olan kulübe zarar veren insanlar olmak istemiyoruz." diye konuştu.

"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM"

Kendisine yönelik istifa çağrıları olduğunu dile getiren Adanur, "Gerçekten istifa etmemizi istiyorlarsa yarın imzayı atacağım. Hiçbir sorun yok. Biz istifa etiğimiz zaman 2 aylık bir süreç olacak yeni bir genel kurul olması için. Burada 8-9 tane maçımız olacak. Yarın istifa ettiğimiz zaman alacaklı olan futbolcular inanın hepsi TFF'ye başvurmak zorunda kalacaklar. Hiç konuşmadım ama ben teknik heyetin de kalabileceğini düşünmüyorum. Bu kaotik ortamda insanlar panik yapacaklarına inanıyorum. İstifa ettiğimizi düşünün, 8 hafta sonra gelecek insanın önünde gereken paralar, açılmamış bir tahta, sözleşmesi feshedilecek oyuncular var. 8 hafta sonrasını düşünün. Bugün istifa etmek çözümse söz veriyorum bu işin akil insanları var yarın hepsinin gözünün önünde ben istifa mektubunu yazarım. Yarın saat 15.00'te akil insanlarımız gelsinler istifa etmemiz gerekiyorsa onların önünde o istifa kağıdını imzalayayım ama bu ne kadar doğru. Bunun sonuçlarını kim kabul edecek? Kim karşılayabilecek? Ben bu işin içinden çıkamıyorum. O kişiler 'Bu duruma rağmen bile yönetimin istifa etmesini istiyoruz' diyorlarsa eller havaya biz istifa etmeye razıyız." açıklamalarında bulundu.