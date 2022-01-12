Zor günler geçiren Juventus'ta stoper Chiellini'den Cristiano Ronaldo itirafı!

İtalya Ligi Serie A'nın önemli takımlarında Juventus'ta forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Inter ile oynayacakları Süper Kupa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, ligde zirve yarışından iyice uzaklaşan Juventus'ta, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının kendilerini olumsuz etkilediğini itiraf etti. Portekizli yıldız ise Manchester United'da da başarılı performansını sürdürdü.

"GİDİŞİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Geçtiğimiz sezon İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, lig şampiyonu olan Inter ile Süper Kupa karşılaşmasına çıkacak. Juventus'un deneyimli stoperi Chiellini ise maç öncesi konuştu. Yıldız futbolcu, "Ronaldo'nun gidişi bizi çok etkiledi. Zaman zaman sorunlarımızı attığı gollerle gizledi. Onun sayesinde karşılaştığımız bir çok sorun gözden kaçtı." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSLARI BENİ ŞAŞIRTMADI

Bu sezon ligde etkili bir performans gösteren Inter'in durumu hakkında da konuşan Chielli'ni, "Inter'in harika bir kadroları var, bu yüzden performansları beni şaşırtmadı." dedi. Yeniden istedikleri sonuçlar için çalışmaları gerektiğini ifade eden Chiellini, "Bizim için zor bir yıl olacağını bekliyordum. Ancak çalışırsak istenen sonuçları elde edebileceğimizin farkındayız." dedi.

juventus, İtalya Süper Kupa mücadelesinde 12 Ocak Çarşamba günü Inter ile karşılaşacak.