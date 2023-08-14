Zor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendi

Ekonomik anlamda zor günler geçiren ve geçtiğimiz günlerde nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan Serdar Ortaç, arabada giderken kendi şarkısını dinlediği esnada hüngür hüngür ağladı.

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Zor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendi

Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sık sık canlı yayınlar açarak takipçileriyle dertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşini hedef alan ifadeler kullanan Ortaç, son olarak hüngür hüngür ağladığı anları yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken şarkıcının o anları sevenlerini endişelendirdi.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Son zamanlarda sık sık açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle adından söz ettiren Ortaç, arabada kendi şarkısını Feryat'ı dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcının o hallerini gören sevenleri ise "Psikoloji olarak bitmiş, bir yol gösteren yok mu" yorumları yapıldı.

ESKİ EŞİNİ HEDEF ALMIŞTI

Önceki gün açtığı yayında evliliklerle ilgili konuşurken eski eşiyle ilgili "İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; 'teşekkür ederim'. Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence… Ben modern kadın istemiyorum ki" diyerek tepki çekti.

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