"Zor olan seçtik," diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi politikasını anlattı: 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre ise Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi. Ekonomide yaşanan gelişmeler kulisleri ise hareketlendirdi.

"ALTI AYLIK BİR SÜREÇ ÖNGÖRÜYORUZ"

Ekonomide yaşanan değişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz salı günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni ekonomi politikası hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre şunları dile getirdi:

“Ekonominin 4 sacayağı bulunuyor. Bunlar; enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor. Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor. Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ‘ekonomide yeni dönemi’ başlattık. Kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni Ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız.”

"FAİZ SARMALINDAN ÇIKMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin Çin gibi ucuz üretim yaparak bunu Avrupa'ya satmasıyla ülkeye döviz girdisini sağlayabileceğini anlattığı ifade edildi. Erdoğan. Çin ve Almanya gibi bazı ülkelerin düşük faiz politikası uyguladığını belirterek özetle, “Bizim de bu faiz sarmalından çıkmamız lazım. 1970’lerin Almanya’sında mülteci nüfus var. Genç nüfus ve mültecileri çalıştırarak işgücünü sağlıyorlar. Çin ise genç nüfus, sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil, genç nüfusla, üretimle büyüme sağlamalıyız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

EKONOMİ POLİTİKASININ ANLATILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıllık süreçte yol, köprü gibi pek büyük yatırımı tamamladıklarını dile getirerek bu sürecin sonuna geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ekonomik olarak bunların da meyvesini yiyeceğiz. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle, bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. Bunu vatandaşlara iyi anlatın. Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak. Böylece cari açığımız kapanacak. Faiz düşük, yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.