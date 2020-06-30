Zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı

Alınan bilgiye göre, Ceylan B.(22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. Ancak Ceylan B. evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis,genç kızı salondan dışarı alıp dinledi. Genç kız detayları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.Yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Daha sonra ifadesi alınmak üzere Ceylan B.'nin annesi de polis merkezine götürüldü.