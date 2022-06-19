Zorla gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! O kişiler hakim karşısına çıktı!

Bursa’da E.M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturduktan sonra gecelik giydiren Y.D.Ç. ile arkadaşları B.T., M.Ş., G.Y. , ve G.Ü.’nün yargılanmasına başlandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında konuşan sanıklar, karakolda ve adliyede verdikleri savunmalarının doğru olduğunu ifade ettiler. Mahkeme başkanının güvenlik nedeniyle gazetecileri ve izleyicileri almadığı duruşmada taraf avukatları ile müşteki E.M. hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları kameraya kaydına alındı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA KONUŞTU

Akıl almaz olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Y.D.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve Mehmet Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.D.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARTIP GECELİK GİYDİRDİLER

Daha sonra Y.D.Ç. belinden çıkardığı tabancayı Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.’nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.D.Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.’ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Mehmet Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.’ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

10 DAKİKA İÇİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Y.D.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"HEYECAN VE SİNİRLE HAREKET ETTİK"

Duruşmada konuşan Müşteki E.M., “Beni Y.D.Ç. ters kelepçe yapar gibi zorla eve aldı. Yanında da M.Ş., E.T.’ de vardı. Kafamı sanırım M.Ş tutmuştu. E.T dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar. Ben sanık Y.D.Ç.’den ve M.Ş.’den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim” diye konuştu.

Söz hakkı verilen E.T. ise, “Bursa’da E.M.’yi misafir olarak ağırladık. E.M.’in, M.Ş’ye karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı gerçekleştirdik. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Sanık Y.D.Ç., ve G.Y. ve G.Ü. ‘de daha önceki verdiği savunmalarına katıldığını ifade ederek, pişman olduklarını ifade ettiler. Mahkeme heyeti, müşteki sanık M.Ş.’in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerinin reddettiği sanıklar Y.D.Ç., E.T.’nin ve G.Y.’nin tutukluluk hallerinin devamına, G.Ü.’nin konutu terk etmeme yönündeki adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.