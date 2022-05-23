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Zorunlu olarak görev yapan askerlerin ailelerine maddi yardım! 12 ay boyunca destek sağlanacak

Devlet, er ve erbaş olarak askerlik görevi yapıp gelir durumu iyi olmayan ailelere maddi destek sağlayacak. Ailede geçimi sağlayan kişi askerdeyse maddi yardım devlet tarafından yapılacak. Sınır illeri başta olmak üzere çeşitli illerde görev yapanların ailelerine verilen ücrette gelirleri asgarinin altındaysa 1100 lira yardım yapılacak.

Zorunlu olarak görev yapan askerlerin ailelerine maddi yardım! 12 ay boyunca destek sağlanacak

Devlet tarafından er ve erbaş ailelerine sağlanacak maddi destekte eğer evi geçindiren kişi askerdeyse aile devlet tarafından maddi deste sağlanacakken, sınır dışı başta olmak üzere diğer illerde görev yapan ailelere de maddi durumları asgari ücretin altındaysa 1100 lira yardım yapılacak. Ailelere 2 ayda bir PTT üzerinden 550 lira yatırılacak.

YARDIMLAR 12 AY BOYUNCA DEVAM EDEBİLECEK

Asker ailelerine yatırılacak olan yardımlara sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında yapılacak gelir testi ile eş, çocuk, anne ve baba başvurabilecek. Yapılan gelir testinde ailenin gelirinin asgari ücretin üçte birini geçmemesi gerekiyor. Lisans mezunu olan askerlerin ailelerine 12 , 6 ay ve kısa dönem askerlik yapanların ailelerine ise 3 ay maddi yardım yapılabilecek. 

YARDIMLAR GELİR DÜZEYİNE GÖRE ARTIŞ GÖSTERECEK

Ailenin maddi durumuna göre yapılacak yardımlar gelire artış gösterebilecekken, aylık minimum 275, 2 ayda bir PTT üzerinden 550 lira yatırılacak. Asker çocuklarına ise aylık 150 lira destek sağlanacak. Sınır dışı ve can kaybı riskinin yüksek olduğu yerlerde, ailenin maddi durumunun asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartıyla 1100 lira destek sağlanacak. Muhtaç asker aileleri ise yardımları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Boşanan eşe ve ailedekilerin ir sigortası olmadığı halde kazanç sağlayabilir durumdalarsa ödeme yapılmayacak. 

 

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