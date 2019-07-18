Zuhal Olcay ne kadar hapis cezası aldı? | Zuhal Olcay ceza | Zuhal Olcay hakaret

Zuhal Olcay'a hapis cezası
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.
Bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.
ZUHAL OLCAY KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Zuhal Olcay 10 Ağustos 1957'de Üsküdar, İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu ve şarkıcıdır.
Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç'tır. Konservatuvarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara'ya giderek tiyatro eğitimine başladı.
1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi.
1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak'tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü arttırdı.
Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986'da Mart'daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 1988’de Balkon'daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü'nü kazandı. 1989'da Evita adlı müzikalde Evita'yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç'un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.
1989'da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti.
ZUHAL OLCAY'IN HALUK BİLGİNER İLE EVLİLİĞİ
1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.
Çeşitli siyasi eylemlere de katılan Olcay’a Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.
Üsküdar’da kiralayıp restore ettikleri Tiyatro Stüdyosu’nun 1996’da yanması üzerine 1999’da Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü'nü aldı. Çift, İstanbul’un Moda semtinde bir apartmanı restore ederek oluşturduğu tiyatro mekanını 2002’de açtı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.
Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, ‘İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1989), İki Çift Laf (1990), Oyuncu (1993), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001), Başucu Şarkıları-2 (2005), Aşk'ın Halleri (2009) ve Cengiz Onural'la ortak çalışması olan Hiçbir yerde isimli albümleri vardır. 2008 senesinde TV8'de her perşembe “Mevzuhal” adıyla canlı performans programını sundu. Son olarak 2015 senesinde “Başucu Şarkıları 3” albümünü yayınlamıştır.
ZUHAL OLCAY'IN FİLMOGRAFİSİ
Filmleri
Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu – 2009
İyi Seneler-Londra : Berkun Oya – 2007
Simbiyotik : 2004
Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu – 2001
Gece Martıları : 2000
Issızlığın Ortasında Sinema : 1999
Salkım Hanım'ın Taneleri : Tomris Giritlioğlu – 1999
80. Adım : Tomris Giritlioğlu – 1996
İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar – 1996
Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey : 1995
Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan – 1994
Ay Vakti : 1993
İki Kadın : Yavuz Özkan – 1992
Kara Sevdalı Bulut : 1991
Gizli Yüz : Ömer Kavur – 1990
Medcezir Manzaraları : Mahinur Ergun – 1989
Sahte Cennete Veda : 1988
Bir Günah Gibi : 1987
Dünden Sonra Yarından Önce : 1987
Bir Avuç Gökyüzü : 1987
Gece Yolculuğu : Ömer Kavur – 1987
Ateşten Gömlek : Ziya Öztan – 1986
İstek : 1986
Genç ve Dul : 1986
Oteldeki Cinayet : 1986
Amansız Yol : 1985
Kurşun Ata Ata Biter : 1985
Halkalı Köle : 1985
İhtiras Fırtınası : 1983
TV dizileri
Yüksek Sosyete : 2016
Urfalıyam Ezelden : 2014
Bir Aşk Hikayesi : 2013
İffet : Faruk Teber – 2011
Umut Yolcuları : 2010
Arka Sokaklar : 2010
Mevzuhal : 2008
Beni Unutma : 2008
Geniş Zamanlar : Serdar Akar – 2007
Seni Çok Özledim : 2005
Ti Show : 2002
Yeditepe İstanbul : Türkan Derya – 2001
Çatısız Kadınlar : Mahinur Ergun – 1999
Medeni Haller : 1997
Artist Palas : 1994
The Young Indiana Jones Chronicles “Istanbul, September 1918” 1993
Baharın Bittiği Yer : 1989
Ateşten Günler : 1987
Gecenin Öteki Yüzü : 1987
Varsayalım İsmail : 1986
Parmak Damgası : 1985
Sönmüş Ocak : 1980
ZUHAL OLCAY'IN OYNADIĞI OYUNLAR
Aşk Halleri : Maria Goss – Elf Yapım – 2017
Şölen (oyun) : Moira Buffini – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2009
Nathalie : Philippe Blasband – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2005
Ayrılış : Tom Kempinsky – Oyun Atölyesi – 2000
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff – Oyun Atölyesi – 1999
Balkon : Jean Genet – Tiyatro Stüdyosu – 1998
Histeri : Terry Johnson – Tiyatro Stüdyosu – 1997
Kan Kardeşleri : Willy Russell – Tiyatro Stüdyosu – 1991
Aldatma : Harold Pinter – Tiyatro Stüdyosu – 1990
Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1986
İlk Yıllar “Roksolan” : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985
Martı : Anton Çehov – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985
Fazilet Eczanesi : Haldun Taner – İzmir Devlet Tiyatrosu – 1982
Deli Dumrul : Güngör Dilmen – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979
Othello : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978
İzin Günü : Otto Fischer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
Üçüncü Selim : Celal Esat Arseven\Salah Cimcoz – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
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