Zümrüdüanka bugün neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Hangi gün oynuyor? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

ZÜMRÜDÜANKA BUGÜN NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi gün değişikliği yaparak artık her Çarşamba günü izleyicisi karşısına çıkacak. Dizinin ise bu akşam yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Zümrüdüanka yeni bölümü 25 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Alp Navruz: Serhat Demirkan

Ceren Yılmaz: Zümrüt Kuloğlu

Selim Bayraktar: Abbas Demirkan

Sebahat Kumaş: Saniye Arsoy

Ayten Uncuoğlu: Azimet Demirkan

Umut Karadağ: Adil Demirkan

Hatice Aslan: Ülfet Kuloğlu

Serhat Özcan: Rüstem Kuloğlu

Elif Çakman: Nevcihan Demirkan

Miray Akay: Meliha Kuloğlu

Pelin Abay: Suhandan Demirkan

Barış Küçükgüler: Latif Demirkan

Gökhan Bekletenler: Ömer Lütfi Bakırcı

Ebrar Baba: Songül Kuloğlu