Zurab Eradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zurab Eradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zurab Eradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zurab Eradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zurab Eradze 17 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ზურაბ ერაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zurab Eradze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zurab Eradze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zurab Eradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zurab Eradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zurab Eradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zurab Eradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

25 Mart 2021 yılında FC Samtredia

10 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

Zurab Eradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zurab Eradze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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