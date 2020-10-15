0 kan grupları koronavirüsten daha az etkileniyor!

Danimarka ve Kanada'da yapılan araştırmalarda, kan gruplarının yeni tip koronavirüse yakalanma ve hastalığın ilerleyiş sürecinde etkisinin olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, koronavirüs ile kan grubu arasında nasıl bir bağ bulunduğunun henüz öğrenilemediğini belirtti. Blood Advances isimli bilim degisinde yer alan araştırma sonuçlarına göre;

Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin sağlık verileri incelendi.

Pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandğında, testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4 olduğu gözlemlendi. Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7 olarak açıklandı.

Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (referans grubunda yüzde 4) olması üzerine en az etkilenen grubun 0 olduğu fark edildi.

Danimarka'daki araştırmadan çıkarılan sonuç, 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük olması yönünde.

Entübe olma ve yoğun bakımda kalma süreleri

Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi.

Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB olduğu, A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti.

O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61 iken kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün olarak tespit edildi.

0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.

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Vancouver Hastanesi'nde yoğun bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak "Bir doktor olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Ama kan gruplarının kesin bir "marker" (belirteç) olabilmesi için her defasında aynı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Sekhon şöyle devam etti:

"(Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları anlamına gelmiyor."