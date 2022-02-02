02.02.2022'de ne olacak? 02.02.2022 saat 02.02 ritüelleri| 2 Şubat 2022 tarihi ne anlam ifade ediyor?

11.12.13 tarihinin ardından uzun bir süre sıralı veya benzer tarihlerle karşılaşmayan vatandaşlar 02.02.2022 tarihinin mucizesine inanıyor. Güne dair ritüel ve olumlamaları merak edenler ise, "02.02.2022'de ne olacak? 02.02.2022 ritüelleri| 2 Şubat 2022 tarihi ne anlam ifade ediyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

02.02.2022'DE NE OLACAK? 02.02.2022 RİTÜELLERİ| 2 ŞUBAT 2022 TARİHİ NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Özellikle astrolojiye ilgi duyan insanlar tarafından 02.02.2022 tarihi merakla araştırılıyor. Saatler 02.02'yi gösterdiğinde ritüel ve olumlama için hazır bekleyenlere, alanında uzmanlaşmış astrologlar tarafından uygulanması söylenen ritüellere yer verdik.

Gezegenlerin kombinasyonu gereği, bugün şanslı bir gün. Retronun son günlerini yaşadığımız bu günlerde 02.02.2022 tarihi herkese iyi gelecek. Çünkü bu tarih bizlere, Ay Fomalhaut yıldızı kavuşumunu hediye ediyor. Fomalhaut mistik bir yıldız olması sebebiyle, dua ve niyetlere açıktır. Akşam saat 19 ile 22 saatleri arası tam kavuşumda olacak. Dua, dilek, meditasyon için uygun zamanlar 02.02 saati değil, 19 ile 22 arasıdır.

Bu gün, ritüelden çok dua ve niyetlerin, isteklerin kabul olacağı gündür. İnançlı insanların Allah'a dua etmesi, her hangi bir dine mensup olmayanların ise içlerinden isteklerini sürekli tekrar ederek evrene sinerji göndermeleri gereken bir gün.

"Ben sadece istekte bulunmak istemiyorum, ritüel lazım bana" diyenler için, işin uzmanlarından tavsiye var. Özellikle içinden çıkamadığınız veya çok isteyip bir türlü gerçekleştiremediğiniz tüm isteklerinizi akşam saat 21 ile 22 arasında bir kağıda yazın. Madde halinde tek tek kağıda geçirin. İçiniz rahatlayana kadar yazın. Biraz gevşeme hissettiğinizde kalemi bırakın ve bir lavabo veya teneke içerisinde kağıdınızı yakın. Külleri ertesi güne kadar bir toprağa gömün. Tüm bunları yaparken birine muhakkak yardım edin, ayın 7'sinden itibaren tüm güzelliklerin size geleceğinden şüpheniz olmasın.