Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak demesine rağmen, gece yarısı İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 06-07 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yine son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlaya yönelik yeni bir açıklaması oldu. İşte 06-07 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması var mı ? sorusunun en net yanıtı...

06-07 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 15 ilde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

VAKALAR ARTIŞ GÖSTERİNCE İPTAL EDİLDİ

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

MASKE VE TEMİZLİK TEDBİRLERİ

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

Sokağa çıkma yasağı neden iptal edildi? Hangi illerde yasak devam edecek?