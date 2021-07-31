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1 Ağustos 2021 Pazar İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? KPSS'ye girenlere otobüs, metro ücretsiz mi?

1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak KPSS sınavı gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak edenler 1 Ağustos 2021 Pazar İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? KPSS'ye girenlere otobüs, metro ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

1 Ağustos 2021 Pazar İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? KPSS'ye girenlere otobüs, metro ücretsiz mi?

Mega kent İstanbul'da öğrencilerin sınava girdiği günlerde topluma taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verilmişti. Geçtiğimiz sınavlarda ulaşım ücreti alınmaması nedeniyle 1 Ağustos 2021 Cumartesi gününde yapılacak olan KPSS sınavında da aynı toplu taşıma araçlarının durumu merak konusu oldu. Bizlerde sizler için en çok araştırılan 1 Ağustos 2021 Pazar İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? KPSS'ye girenlere otobüs, metro ücretsiz mi?  sorulara haberimizde yanıt verdik.

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ağustos 2021 Pazar gününde İstanbul'da KPSS sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini,  sınavda görev alacak personel ise görevli belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonu bulunan toplu ulaşım araçlarına ücret ödemeden seyahat edebilecek.

 

 

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ İSTANBUL.2DA KPSS'YE GİRENLERE OTOBÜS, METRO, TOPLU TAŞIMA  ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 1 Ağustos 2021 Pazar günü KPSS'ye girecek vatandaşlarımız sınav giriş belgelerini, görev alacak personel ise görevli belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebileceklerdir" 

Tayfun Altuntaş
Editör
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