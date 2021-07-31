Mega kent İstanbul'da öğrencilerin sınava girdiği günlerde topluma taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verilmişti. Geçtiğimiz sınavlarda ulaşım ücreti alınmaması nedeniyle 1 Ağustos 2021 Cumartesi gününde yapılacak olan KPSS sınavında da aynı toplu taşıma araçlarının durumu merak konusu oldu. Bizlerde sizler için en çok araştırılan 1 Ağustos 2021 Pazar İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? KPSS'ye girenlere otobüs, metro ücretsiz mi? sorulara haberimizde yanıt verdik.

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ağustos 2021 Pazar gününde İstanbul'da KPSS sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini, sınavda görev alacak personel ise görevli belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonu bulunan toplu ulaşım araçlarına ücret ödemeden seyahat edebilecek.

1 Ağustos 2021 Pazar günü #KPSS’ye girecek vatandaşlarımız ve sınav görevlileri toplu ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebileceklerdir. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz. #tuhim@ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari @ibb_ulasim pic.twitter.com/eWF1g8f3Ih — Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) July 28, 2021

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ İSTANBUL.2DA KPSS'YE GİRENLERE OTOBÜS, METRO, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 1 Ağustos 2021 Pazar günü KPSS'ye girecek vatandaşlarımız sınav giriş belgelerini, görev alacak personel ise görevli belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebileceklerdir"