Foseptik çukuru nedir, ne demek? Foseptik çukuru neden ve nasıl yapılır?İnternetten oyun konsolu aldı! Kutudan cinsel ilişki oyuncağı çıktıÇin'in gizli koronavirüs belgeleri açığa çıktı: Hiçbir şey bildiğimiz gibi değilmiş!Sokağa çıkma yasağında BİM açık mı? Hafta sonu BİM açık mı? BİM çalışma saatleriBülent Ersoy kürk tartışmaları üzerine "ÇYDD" vasiyetinden men etti!Menemenspor - Ankaraspor maçı CANLI İZLE LİNKİİyi Parti Başkanı Akşener: Asgari ücret 3 bin lira olsun!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yazı geri getirdi! Bikinili pozu ile yüzlerce beğeni aldıDEÜ "Gürültü Engelleyici EEG Kayıt Başlığı" patentini aldıFenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Praha EuroLeague Kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 1 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam "Güldür Güldür" show seyirci ile buluşacak. İşte1 Aralık Salı yayın akışı...

1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

1 Aralık Salı  Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise komedi türündeki program "Güldür Güldür" yeni bölümüyle ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı  Show TV yayın akışı...

1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

Show TV 1 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:15 Yeni Gelin
13:45 Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT