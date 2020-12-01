1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

1 Aralık Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise komedi türündeki program "Güldür Güldür" yeni bölümüyle ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 1 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:15 Yeni Gelin

13:45 Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show