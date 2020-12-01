1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 1 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam "Güldür Güldür" show seyirci ile buluşacak. İşte1 Aralık Salı yayın akışı...
1 Aralık Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise komedi türündeki program "Güldür Güldür" yeni bölümüyle ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı Show TV yayın akışı...
Show TV 1 Aralık 2020 Salı yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:15 Yeni Gelin
13:45 Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show