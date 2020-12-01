1 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

1 Aralık Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise gerçek yaşam öyküsünden uyarlanmış sevilen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.



Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Dizinin bu haftaki bölümünde Gülben platonik aşkını daha da abartıyor ve bu artık etrafındakilere zarar erecek boyuta geliyor. İnci'nin yakın arkadaşı Esra uyarılarda bulunuyor fakat İnci'nin gözleri aşktan kör olmuştur ve Han'ın diğer yüzünü görememektedir. Safiye'nin ise yüzünde güller açıyor. Artık gözlerini karşı apartmandan yani ilk aşkından ayıramaz. Safiye yeni bölümde dışarı çıkma fobisini yenebilecek mi? İlk aşkı ile konuşmayı başaracak mı? Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) FRAMANI İZLE