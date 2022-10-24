1 bira kaç promil alkol eder 2022 ? Bir duble rakı kaç promil? İşte alkol promil hesaplama

Her alkolün bir promil değeri bulunur. Bu değer tüketilen alkolden alkole değişiklik gösterir. Türkiye'de en çok tüketilen alkol türlerinden olan biranın da kaç promil değere sahip olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Peki 1 bira kaç promil alkol eder 2022 ? Bir duble rakı kaç promil? Hesaplama yapmak isteyenler için alkol promil hesaplama haberimizde...

1 BİRA KAÇ PROMİL ALKOL EDER 2022 ?

Yüzde 5 alkol değerine sahip olan 33'lük bir şişe bira 33 promildir. Yüzde 5 alkol oranı olan 50’lik 1 şişe bira: 53 promildir.

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2 BİRA KAÇ PROMİL EDER?

Yüzde 5 alkol değeri olan 2 şişe bira 69 promil eder. Yüzde 5 alkol oranı olan 50’lik 2 şişe bira ise 10,5 promildir.

BİR DUBLE RAKI KAÇ PROMİL?

Bir duble rakı içtiğiniz zaman bunun promil değeri 0.5'tir. 1

BİR BARDAK VOTKA KAÇ PROMİL EDER?

Bir duble vokta içtiğinizde 0.5 promil alkollü olarak kabul edilirsiniz.

0.5 PROMİL KAÇ BİRA EDER?

0.5 promil 2 biraya denk gelmektedir. Ancak söz konusu değer yüzde 5 alkol değerine sahip bir şişe bira içildiği zaman ortaya çıkan rakamdır.

PROMİL KAÇ SAATTE DÜŞER?

Alkolün promil değeri, alkol tüketildikten 3 saat sonra düşmektedir. Alkol aldıktan sonra trafiğe çıkacaksanız bunu 3 saat sonra yapmanız doğru olacaktır.

Alkolün vücuttan atılma süresi ile 48 ile 72 saat arasındadır.

1 DUBLE VİSKİ KAÇ PROMİL?

1 duble viski 0.5 promile denk gelmektedir.

PROMİL SINIRI KAÇ BİRA?

Türkiye'de alkol promil sınırı 0.50 olarak kabul edilir. 2 bira içen bir kişi alkol sınırındadır.

EGM'nin internet sitesinde, yasal alkol sınırı hakkında şöyle denilmiştir:

"Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Bu halk arasında yanlış bir biçimde "yüzde elli alkollü olmak" diye ifade edilmekte, hatta bunun mümkün olduğu sanılmaktadır. Bu tümüyle yanlış bir bilgidir. Bu yanlışlık genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Örneğin 0.50 promil 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir ve buradan gidilerek, 50:100=0.50 promil kabul edilir. Ağırlığı hacme oranlamak matematiksel olarak çok mantıklı değilse de, karmaşık ve çok küçük sayılarla uğraşmak zorunda bırakmadığı için tercih edilen bir ifade biçimidir. Eğer hacim oranları dikkate alınacak olursa, 0.50 promilin gerçekte kanda %0.025 oranında alkole eşit olduğu (on binde 2.5 !) görülür. İnsan vücudu yüzde elli alkol oranı bir yana, %0.5 oranında alkole bile (binde 5 ya da bir litre kanda 4 gram alkol bulunması) tolerans göstermekte çok zorlanır, hatta bu düzeydeki kan-alkol oranı pek çok kişide ölüme yol açar. "

İŞTE ALKOL PROMİL HESAPLAMA

Yüzde 5 alkol oranı olan 33’lük 1 şişe bira: 33 promildir.

Yüzde 5 alkol oranı olan 33’lük 2 şişe bira: 69 promildir.

Yüzde 5 alkol oranı olan 33’lük 5 şişe bira: 1,73 promildir.

Yüzde 5 alkol oranı olan 50’lik 1 şişe bira: 53 promildir.

Yüzde 5 alkol oranı olan 50’lik 2 şişe bira: 10,5 promildir.

Yüzde 5 alkol oranı olan 50’lik 5 şişe bira: 2,63 promildir.

Yüzde 12 alkol oranı olan 1 kadeh şarap: 40 promildir.

Yüzde 12 alkol oranı olan 3 kadeh şarap: 1,21 promildir.

Yüzde 12 alkol oranı olan 5 kadeh şarap: 2,02 promildir.

Yüzde 40 alkol oranı olan 3 duble rakı, viski ya da vodka: 1,26 promildir.

ALKOL DÜZEYİNİN HESAPLANMASI VE ALKOL-KAN ORANLARI ÖLÇÜM DEĞERİ promil hesabı(miligram alkol/mililitre kan) 1 Litre kanda ne kadar alkol var hacim olarak kandaki alkol oranı* 0.2 Promil 20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2) 0.2 gram alkol %0.025 (binde 0.25 alkol) 0.5 Promil 50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5) 0.5 gram alkol % 0.063 (binde 0.63 alkol) 0.8 Promil 80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8) 0.8 gram alkol % 0.1 (binde 1 alkol) 1 Promil 100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1) 1 gram alkol % 0.13 (binde 1.3 alkol) 1.5 Promil 150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) 1.5 gram alkol % 0.19 (binde 1.9 alkol) 2 Promil 200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2) 2 gram alkol % 0.25 (binde 2.5 alkol) 3 Promil 300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3) 3 gram alkol % 0.38 (binde 3.8 alkol) 4 Promil 400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4) 4 gram alkol % 0.5 (binde 5 alkol) 5 Promil 500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5) 5 gram alkol % 0.6 (binde 6 alkol) * 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Kaza riskleri nedeniyle trafik polisi için, sürücülerin alkol kontrolünün özel bir önemi vardır. Sürücü, alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır.

Aynı sürücü aynı suçu işlerse;yine Kanun'un ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisi'nce geri alınır. Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisi'nce geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanılır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, Sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.