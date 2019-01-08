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1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 8 Ocak Salı

1 Dolar kaç TL? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 08.01.2019 piyasası nedir? 8 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 8 Ocak dolar kuru ne oldu? 8 Ocak Salı euro ne kadar, 8 Ocak Salı dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...

1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 8 Ocak Salı

1 Dolar kaç TL?  Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?  Dolar-euro ne kadar? 8 Ocak salı dolar kurunda son durum haberimizde....   

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1 DOLAR KAÇ TL? | 08.01.2019 SALI DOLAR NE KADAR?

Dolar bu sabah itibariyle  5,39 TL'den işlem görüyor.

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1 EURO KAÇ TL?  | 08.01.2019 SALI EURO NE KADAR?

Euro kuru bugün 6,17 tl'den işlem görüyor. 

1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 3 Ocak Perşembe

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