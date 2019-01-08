1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 8 Ocak Salı
1 Dolar kaç TL? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 08.01.2019 piyasası nedir? 8 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 8 Ocak dolar kuru ne oldu? 8 Ocak Salı euro ne kadar, 8 Ocak Salı dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...
1 Dolar kaç TL? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 8 Ocak salı dolar kurunda son durum haberimizde....
1 DOLAR KAÇ TL? | 08.01.2019 SALI DOLAR NE KADAR?
Dolar bu sabah itibariyle 5,39 TL'den işlem görüyor.
1 EURO KAÇ TL? | 08.01.2019 SALI EURO NE KADAR?
Euro kuru bugün 6,17 tl'den işlem görüyor.
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