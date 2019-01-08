1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 8 Ocak Salı 1 Dolar kaç TL? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 08.01.2019 piyasası nedir? 8 Ocak 2019 piyasalar güne nasıl başladı? 8 Ocak dolar kuru ne oldu? 8 Ocak Salı euro ne kadar, 8 Ocak Salı dolar en son ne kadar? İşte günün ilk rakamları...

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