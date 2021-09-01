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1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021

1 Eylül Dünya Barış Günü tüm dünyada coşkuyla kutlanırken sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar, Dünya Barış gününe özel mesaj ve sözleri araştırmaya başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021 başlığıyla internette aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021

Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günüyle ilgili en güzel mesajlar ve sözler...

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ, ANLAMI VE ÖNEMİ

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü"nü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ 21 EYLÜL MÜ?

Dünya Barış Günü her yıl 1 Eylül'de kutlanmaktaydı. Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2021

Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021

Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

Barış mutlak Barış' Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”

Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım .. Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ'tır.

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