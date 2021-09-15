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  3. 1 haftadır kayıptı, bina sığınağında ölü olarak bulundu!

1 haftadır kayıptı, bina sığınağında ölü olarak bulundu!

Düzce’de, 40 yaşındaki İbrahim Kuvancak için ailesi bir hafta önce kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kuvancak, oturdukları binanın sığınağında ölü olarak bulundu. Şahsın bedeninde darp ya da yara izi bulunmazken ölüm sebebi otopsi sonucunda açıklığa kavuşacak.

1 haftadır kayıptı, bina sığınağında ölü olarak bulundu!

Çavuşlar Mahallesi'ndeki binada yaşayan bir apartman sakini binanın sığınak bölümünden kötü kokular gelmesi sebebiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bir ölü erkek bedeniyle karşılaştılar.

Cansız bedenin bir hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen İbrahim Kuvancak’a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin sonrasında Kuvancak'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna nakledilirken, bedeninde darp veya yara izi bulunmayan Kuvancak’ın kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.

1 haftadır kayıptı, bina sığınağında ölü olarak bulundu!

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