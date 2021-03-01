Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 1 Mart Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar.:.

1 MART PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

28 ŞUBAT PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 28 Şubat Pazar günü 8 bin 424 kişinin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi. 610 kişinin de semptomlu hasta oldukları belirlendi.

28 Şubat Pazar günü koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan 6 bin 511 kişi sağlığına kavuştu. 66 kişi ise koronavirüsten yaşamını yitirdi.