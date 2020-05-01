1 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 1 Mayıs 2020 Cuma tarihli Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...
1 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.
1 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!
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