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1 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 1 Mayıs 2020 Cuma tarihli Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...

1 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

1 Mayıs 2020 Tarihli  Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.

 1 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!




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