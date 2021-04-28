1 Mayıs İşçi Bayramı eczaneler açık mı 2021? sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.

1 MAYIS 2021'DE HANGİ GÜN?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu zamana geldiği için ülke genelinde herhangi bir etkinlik yapılmayacağı belirtilmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ECZANELER AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlin Valiliği'ne gönderilen genelge kapsamında tam kapanma sürecinde eczane işleri olan ve eczaneden ilaç alması gereken vatandaşlar şu sıralar kapanmada eczanelerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Yayınlanan genelgede muaf olacakların listesinde eczanelerin tam kapanmada açık olacağı belirtildi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ise tam kapanmanın gerçekleşeceği 17 gün içerisinde yer alacağı için 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da eczanelerin açık olacağı açıklandı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN ANLAMLI SÖZLER 2021

1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun.

1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.

Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun.

Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum.

“İnsanlar bana sorduğunda,” Neden otuzlu yaşlardaki gibi emekçileri örgütleyemezsiniz? ” Cevabı basit: o zaman yaptığımız her şey şimdi yasadışı.” Thomas Geoghegan

Her sabah yeni bir gün doğar ufukta dağların doruklarında, emeğin baş tacı edildiği bir hayat yeşerir ufuklarda, 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

Tanrı gibi yaratın, kral gibi emredin, köle gibi çalışın. Constantin Brancusi

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Kapitalizm, yönetenlerin resmi çetesidir. Al Capone

İşçilerin bir an önce iş-emekçi dünya görüşüne varmalarını ya da vardırmalarını diliyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.