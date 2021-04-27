1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor... Vatandaşlar sevdiklerine Facebook ve Whatsapp üzerinden gönderecek 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları arıyor. Biz de haberimizde sizler için 1 Mayıs mesajlarını derledik... İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı Facebook, Whatsapp mesajları 2021...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI FACEBOOK, WHATSAPP MESAJLARI 2021

"1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez."

"Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder."

"1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz."

"ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum."

"Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız."

"İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

"Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr)

"Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum."

"Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir." (J. T. Motley)

"Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…"

"Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…"

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

"1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun."

"1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun."

"Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun."

"Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum."

"Bu büyük dünyayı inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun."

“İnsanlar bana sorduğunda,” Neden otuzlu yaşlardaki gibi emekçileri örgütleyemezsiniz? ” Cevabı basit: o zaman yaptığımız her şey şimdi yasadışı.” -Thomas Geoghegan

"Her sabah yeni bir gün doğar ufukta dağların doruklarında, emeğin baş tacı edildiği bir hayat yeşerir ufuklarda, 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun."

"1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür."

"Vermeyin insana izin kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler."

"Tüm farkı yaratan emektir." John Locke

1 MAYIS 1977 İŞÇİ BAYRAMI NEDEN VE NASIL KANA BULANDI?

1 Mayıs her yıl İşçi Bayramı olarak kutlanır. Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Selanik'te kutlanmıştır. İstanbul'da ise ilk kez 1912'de kutlandı. 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak ilan edilmesinin ardından hükumet, toplu olarak kutlama yapılmasını yasakladığını bildirdi.

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1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı neden ve nasıl kana bulandı?