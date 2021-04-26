"Kanlı 1 Mayıs" olarak anılan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda neler yaşandığı merak ediliyor. Biz de haberimizde sizler için, 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı neden ve nasıl kana bulandı? sorusunun yanıtını derledik...

1 MAYIS 1977 İŞÇİ BAYRAMI NEDEN VE NASIL KANA BULANDI?

1 Mayıs her yıl İşçi Bayramı olarak kutlanır. Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Selanik'te kutlanmıştır. İstanbul'da ise ilk kez 1912'de kutlandı. 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak ilan edilmesinin ardından hükumet, toplu olarak kutlama yapılmasını yasakladığını bildirdi.

İşçi hareketi, Cumhuriyet dönemi ile birlikte yükselişe geçti. 1 Mayıs kutlamaları DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) önderliğinde ulaşımın da kolay olması açısından Taksim Meydanında gerçekleştirildi. Bu süre zarfında DİSK'e karşı olan Maoist sol grubu da 1 Mayıs kutlamalarına katılmak istediğini bildirdi. DİSK, bu hamlenin doğru olmadığını görüşünde olsa da daha sonra kabul etmek zorunda kaldı.

1 Mayıs 1977'de işçi bayramını kutlamak için birçok farklı ilden yaklaşık 500 bin kişi Taksim'e akın etti. DİSK Organizasyonu önderliğinde Taksim Meydanını geniş bir kalabalık doldurmuştu. DİSK Başkanı Kemal Türker konuşma yapmaktaydı. Türker'in konuşmasının sonuna doğru etraftan silah seslerinin duyulmasıyla kalabalık bir anda panik halinde kaçmaya başladı. Çok geçmeden Intercontinental Oteli'nden ateş açıldı.

Tarihi olaylar yaşanırken kalabalığa ateş açılıyordu ve insanlar panik ve korkuyla kaçmaya çalışıyordu. Bu esnada polis ekipleri kalabalığın üstüne saldırmaktaydı. Panzerler kalabalığı Kazancı Yokuşu'na itmeye başlarken bir kamyon, yokuşu tıkamıştı. Yokuştan aşağı doğru birbirini eze eze kaçmaya çalışan insanları korkutmak için bir kez daha ateş açılmıştı.

EZİLEREK, BOĞULARAK, VURULARAK CAN VERDİLER

O gün Taksim meydanında birçok kişi yaralanırken birçok kişi de hayatını kaybetti. Tarihe geçen günde kaçmaya çalışan 28 kişi ezilmiş ya da boğulmuş, 5 kişi vurulmuş, 1 kişi de panzerin altında kalarak hayata gözlerini yummuştu. Korku dolu günde 130 kişi yaralanmıştı. O gün hayatını kaybeden çoğunluk, Kazancı Yokuşu'nun başında park edilen kamyon yüzünden sıkışarak can vermişti.

Olayın ardından 470 kişi gözaltına alındı ancak hiçbirinin olayla ilişkisi tespit edilemedi. Ateşi açıp korku dolu anlara neden olan kişinin kimliği belirlenemedi, olay halen netliğe kavuşturulamadı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne ayaklanmayı günde sekiz saatlik çalışabilmek adına taş ve inşaat işçileri, Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenleyerek başlatılıyor. Bu olaydan tam 30 yıl sonra ise Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakıyor. Aslında patlama yaratacak olan yürüyüş, burada başlıyor.

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