2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110487Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımcılığına kim atandı? İsmail Ergüneş kimdir, nereli, kaç yaşında?2021 Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1029103492021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2032112992021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2046101421 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?1 Mayıs İşçi Bayramı eczaneler açık mı 2021?1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları kısa, uzun, anlamlı, resimli1 Mayıs İşçi Bayramı Facebook, Whatsapp mesajları 2021
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

Her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan 1 Mayıs işçi ve emekçiler bayramının yaklaşması ile vatandaşlar tarafından bu günün anlam ve önemi araştırılmaya başlandı. Peki 1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? Detaylar haberimizde...

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

Dünya üzerinde birçok ülkede kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İlk olarak 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri tarafından düzenlenen yürüyüş sonucu kutlanan işçi ve emekçi bayramının anlam ve önemi merak ediliyor. Peki 1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? İşte merak edilen ayrıntılar...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne ayaklanmayı günde sekiz saatlik çalışabilmek adına taş ve inşaat işçileri, Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenleyerek başlatılıyor.  Bu olaydan tam 30 yıl sonra ise Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakıyor. Aslında patlama yaratacak olan yürüyüş, burada başlıyor.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

Chicago'da düzenlenen bu gösterilere toplamda yarım milyon işçi katılıyor. O dönemde Louisville'de siyahilere kapalı olan parklarda 6 binden fazla siyahi ve beyaz işçi, birlikte yürüyor.  Ancak bir kaç gün boyunca devam eden gösteriler 4 Mayıs’ta 'Haymarket Olayı'na yol açıyor.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

 McCormick'e ait fabrikadan atılan ve grevde olan işçilerin de miting yapmasıyla başlıyor 'Haymarket Olayı'. Miting sona ermek üzereyken McCormick, fabrika düdüğünü çalarak, içerideki grev kırıcıları dışarı çıkartıyor ve grev kırıcılarını protesto etmek için bir grup işçi fabrikaya yöneliyor. İşçilere ateş eden polis, 4 işçinin ölmesine, onlarca işçinin ise yaralanmasına neden oluyor. Ne yazık ki olaylar bununla bitmiyor.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

Yaşanan saldırıyı protesto etmek isteyen işçiler, 'Haymarket Alanı'nda yeni bir miting düzenliyor. Miting tam dağılırken, kürsünün önüne, nereden geldiği belli olmayan bir bomba atılıyor. Polisin önünde patlayan bomba nedeniyle 7 polis ölürken 69 polis ise yaralanıyor. Bu olayın ardından ise yüzlerce işçi asılsız ithamlarla tutuklanırken 8 işçi için yargılama başlıyor. Aralarından en gençleri olan Louis Lingg, idamından bir gün önce 23 yaşında intihar ediyor ve bir nevi yaşanan olayların simgesi haline geliyor.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

Süregelen protestoları engellemek ve daha az can kaybı olması amacıyla yasal baskılarla gösterilerin tekrarlanması engelleniyor. Ancak 1889 yılında toplanan 'İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisi üzerine 1 Mayıs gününün tüm dünyada 'Birlik, mücadele ve dayanışma günü' olarak kutlanmasına karar veriliyor ve bir sene sonrasında ikinci bir gösteri yapılabiliyor.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

1 Mayıs işçi bayramının anlam ve önemi kısmına gelirsek tarih boyunca çalışma şartlarının en iyi dereceye getirilmesi, iyileştirilmesi adına yapılan büyük öneme sahiptir. Öyle büyük bir önem ve anlamı vardır ki nesiller boyu şartların en iyi düzeye getirebilmesi amacıyla milyonlarca işçi bu uğurda canından olmuştur. Haklarına sahip çıkması, emeğinin karşılığını araması ve gelecek nesillere iyi bir zemin hazırlaması, günümüz şartlarına getirmesi açısından bu günün anlam ve önemi büyüktür. Yaşanılan bu olayların ardından sonunda istedikleri şartlara ulaşan ve bu protestolarda yitirdiği emekçi arkadaşlarını anmak adına 1 Mayıs günü İşçi ve Emekçi Bayramı olarak her yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanmaktadır. 

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

1 MAYIS TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede,1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Bir çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs işçi bayramı anlam ve önemi nedir? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT