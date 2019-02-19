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  3. 1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin ikametinde sakladığı tarih eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. A.K'nin tarihi gökküreyi 1 milyon dolara satacağı öğrenildi.

1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda A.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 28 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu bildirilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç küre ele geçirildi.

1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi. Zanlı, hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Küre, incelenmek üzere Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Müze uzmanları, yaptıkları inceleme sonucunda kürenin, Osmanlı dönemine ait olduğunu tespit etti.

1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi.

1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

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