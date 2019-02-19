1 milyon dolara satacaktı... Osmanlı dönemine ait "gökküre" Ankara'da ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda A.K'nin evine düzenlenen operasyonda, 28 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu bildirilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç küre ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi. Zanlı, hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Küre, incelenmek üzere Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Müze uzmanları, yaptıkları inceleme sonucunda kürenin, Osmanlı dönemine ait olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin "gökküre" için 1 milyon dolar istediği kaydedildi.