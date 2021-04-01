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  3. 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Bumblebee Kanal D'de

1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Bumblebee Kanal D'de

Kanal D'nin 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Bumblebee" adlı film izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Bumblebee Kanal D'de

KANAL D 1 Nisan 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Bumblebee" adlı film izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Bumblebee Kanal D'de

KANAL D 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee

1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Bumblebee Kanal D'de

BUMBLEBEE FİLM KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar.

Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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